Вудкрофт - после победы над «Ак Барсом»: Сегодня мы стали сильнее

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:2 ОТ).

«Матчи с такими командами всегда большой тест - играть с лучшими хоккеистами большой страны. Плюс это большая ответственность для нас. Сегодня мы стали сильнее, чему-то научились», - приводит слова специалиста пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что у »Ак Барса» отличились Кирилл Семенов (26-я минута) и Александр Радулов (52-я). «Динамо» ответило дублем в исполнении Седрика Пакетта (29-я и 62-я). Также один гол забил Брэндон Козун (47-я).

В следующем матче «Ак Барс» примет дома «Торпедо», а «Динамо» отправится в гости к «Северстали». Обе игры состоятся 14 сентября.