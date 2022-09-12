Тренер «Северстали» Разин заявил, что СКА заслуженно победил в матче КХЛ

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин дал комментарий после поражения своей команды от петербургского СКА (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Да, СКА заслуженно победил. Но при счете 1:0 допустили нехарактерные для нас ошибки, пропустили очень много контратак. Это предопределило наше поражение», - приводит слова специалиста пресс-служба череповецкого клуба.

Напомним, что в составе победителей отличились Максим Грошев (8-я минута), Марат Хайруллин (13-я), Захар Бардаков (35-я) и Игорь Ожиганов (53-я). Череповчане ответили заброшенной шайбой в исполнении Руслана Абросимова (1-я).

Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга одержал пятую победу кряду в лиге.

В следующем матче «Северсталь» примет дома минское «Динамо», а СКА отправится в гости к «Локомотиву». Обе игры состоятся 14 сентября.