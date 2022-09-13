«Авангард» по буллитам уступил «Сибири», потерпев пятое поражение подряд в КХЛ

«Сибирь» на своей площадке оказалась сильнее омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в основное время завершилась со счетом 2:2, а по буллитам точнее оказались новосибирцы.
У хозяев отличились Евгений Чесалин (44-я минута) и Вячеслав Литовченко (55-я).
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Рида Буше (45-я) и Наиля Якупова (59-я).
Таким образом, «ястребы» потерпели пятое поражение кряду в лиге.
В следующем матче «Сибирь» отправится в гости к «Автомобилисту» (16 сентября), а «Авангард» сыграет в Казахстане против «Барыса» (15 сентября).
источник: «Советский спорт»