«Авангард» по буллитам уступил «Сибири», потерпев пятое поражение подряд в КХЛ

«Алкоголь, поцелуи и мини-юбки — вне нашей культуры!» К чему готовиться болельщикам на ЧМ-2022 в Катаре

До чемпионата мира по футболу остается чуть больше двух месяцев. «Плеймейкер» рассказывает, как вести себя фанатам в Катаре в ноябре - декабре 2022 года.