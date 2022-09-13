Гатиятулин - о поражении от «Барыса»: Ребята проявили характер, но не хватало в завершении

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин дал комментарий после поражения челябинской команды от «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Ребята проявили характер, создавали моменты, но не хватало в завершении. Еще раз проанализируем игру», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, что в составе победителей дубль оформил Линден Вей (7-я и 60-я минуты). Также один гол забил Кирилл Савицкий (16-я). Клуб из Нур-Султана ответил заброшенной шайбой в исполнении Теэму Пулккинена (20-я).

В следующем матче «Барыс» примет дома «Авангард» (15 сентября), а «Трактор» сыграет в Челябинске против «Нефтехимика» (16 сентября).