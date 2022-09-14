«Автомобилист» нанес поражение «Спартаку» в домашнем матче, Широков оформил хет-трик

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» дома победил московский «Спартак».
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Сергей Широков (трижды) и Степан Хрипунов.
Гости ответили шайбой Андрея Локтионова.
«Автомобилист» лидирует в таблице восточной конференции, набрав девять очков. «Спартак» занимает третье место на Западе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Уфа) - «Спартак» (Москва) - 4:1 (1:1, 1:1, 2:0)
Голы:
0:1 - Локтионов (Вишневский, Хохлачев), 15:55 (5x4)
1:1 - Широков, 18:20
2:1 - Широков (Валк, Мэйсик), 39:54 (5x4)
3:1 - Хрипунов, 49:08
4:1 - Широков
Вратари: Галкин - Красиков.
источник: «Советский спорт»