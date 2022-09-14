Две шайбы Вовченко помогли «Северсталью» одержать победу над минским «Динамо»

Тебе не стыдно, Тайсон? Как Фьюри «убежал» от супербоя с украинцем Усиком

Тайсон Фьюри договорился о бое с Энтони Джошуа, хотя все ждали его объединительного поединка в супертяжелом весе с Александром Усиком. Мир профессионального бокса в недоумении.