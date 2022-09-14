Две шайбы Вовченко помогли «Северсталью» одержать победу над минским «Динамо»

«Северсталь» на своем льду была сильнее минского «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча завершилась со счетом 5:2 (2:2, 2:0, 1:0) в пользу команды Андрея Разина.
У хозяев шайбы забрасывали отличились Даниил Вовченко (44-я минута), Максим Казаков (55-я), Александр Петунин () и Игорь Гераськин.
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Дмитрия Соколова (45-я) и Брэндона Козуна (59-я).
Таким образом, «Северсталь» поднялась на пятое место в таблице Западной конференции, набрав восемь очков. «Динамо» (7) идет шестым.
источник: «Советский спорт»