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Две шайбы Вовченко помогли «Северсталью» одержать победу над минским «Динамо»

Команды поменялись местами в таблице.
14 сентября 2022 21:17
автор: Александр Поволоцкий

«Северсталь» на своем льду была сильнее минского «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 5:2 (2:2, 2:0, 1:0) в пользу команды Андрея Разина.

У хозяев шайбы забрасывали отличились Даниил Вовченко (44-я минута), Максим Казаков (55-я), Александр Петунин () и Игорь Гераськин.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Дмитрия Соколова (45-я) и Брэндона Козуна (59-я).

Таким образом, «Северсталь» поднялась на пятое место в таблице Западной конференции, набрав восемь очков. «Динамо» (7) идет шестым.

источник: «Советский спорт»
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Две шайбы Вовченко помогли «Северсталью» одержать победу над минским «Динамо»
Команды поменялись местами в таблице.
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