«Ак Барс» прервал победную серию «Торпедо»

Хоккеисты «Ак Барса» на своем льду обыграли «Торпедо» (2:1) в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе казанской команды шайбы забросили Кирилл Семенов (29-я минута) и Вадим Шипачев (49).

Автором гола нижегородского клуба стал Василий Атанасов (19).

Таким образом, команда Олега Знарка набрала семь очков и идет третьей в турнирной таблице Восточной конференции. подопечные Игоря Ларионова занимают девятое место на Западе (6 очков).

16 сентября команда из Казани сыграет в гостях с минским «Динамо», а нижегородский клуб в тот же день на выезде встретится со «Спартаком».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Атанасов (Конюшков, Кручинин), 18:18 (бол.)

1:1 – Семенов (Галиев), 28:58

2:1 – Шипачев (Адамчук), 48:24

Вратари: Мифтахов – Тихомиров.