СКА обыграл «Локомотив» благодаря голу Воробьева на 59-й минуте

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» – СКА завершился в пользу гостей – 3:2.

В их составе по шайбе забросили Валентин Зыков (19-я минута), Марат Хайруллин (52-я) и Михаил Воробьев (59-я). У проигравших дубль оформил Максим Шалунов (24-я и 38-я минуты).

Таким образом, питерцы одержали шестую победу кряду, а клуб из Ярославля уступил в третьем матче подряд.

16 сентября СКА сыграет на выезде с московским «Динамо», а «Локо» днем позже встретится на выезде с подмосковным «Витязем».