ЦСКА победил дома «Витязь», забросив три шайбы в заключительном периоде

ЦСКА добился домашней победы над «Витязем» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе хозяев шайбы забросили Михаил Григоренко (27-я минута), Сергей Плотников (46), Владислав Провольнев (53) и Прохор Полтапов (53). Гости ответили результативными бросками Скотта Уилсона (16) и Артема Бородкина (32).

Таким образом, ЦСКА выиграл свой второй матч кряду и набрав восемь очков поднялся на пятое место на Западе. В свою очередь «Витязь» (8) потерпел второе поражение подряд и занимает шестую строчку.

18 сентября армейцы сыграют дома против «Сочи», а команда из Подольска днем ранее отправится в гости к «Локомотиву».

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – «Витязь» (Подольск) – 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)