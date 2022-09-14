Знарок недоволен качеством игры «Ак Барса» на старте сезона

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после победы над «Торпедо» (2:1) в матче КХЛ высказался о результатах на старте сезона.

Отметим, что казанская команда набрала семь очков и идет третьей в турнирной таблице Восточной конференции.

«Надо перетерпеть это все. Потому что, наверное, в головах у ребят видимо была немножко другая ситуация, что все будет получаться. Нужно проявлять характер, переламывать все, выходить на свой уровень», - приводит слова Знарка пресс-служба «Ак Барса».

16 сентября команда из Казани сыграет в гостях с минским «Динамо».