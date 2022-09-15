Дубль Майе помог «Металлургу» победить «Амур» в Хабаровске

Хоккеисты «Металлурга» одержали гостевую победу над «Амуром» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что одним из главных героев встречи стал нападающий магнитогорского клуба Филипп Майе, отличившийся дублем на 8-й и 27-й минутах. Еще одну шайбы забросил Денис Зернов (59).

Таким образом, «Металлург» набрал восемь очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» опустился на шестую строчку (6 очков).

17 сентября клубы проведут между собой еще один матч в Хабаровске.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Металлург» (Магнитогорск) – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы:

0:1 – Майе (Коробкин, Коростелев), 07:34

0:2 – Майе (Карри, Яковлев), 26:34 (бол.)

0:3 – Зернов (Карпов), 58:09

Вратари: Аликин – Паскуале.