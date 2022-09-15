«Адмирал» добился домашней победы над «Салаватом Юлаевым»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым» завершился победой клуба из Владивостока со счетом 2:0.
Отметим, что в составе команды Леонида Тамбиева шайбы забросили Александр Горшков (33-я минута) и Либор Шулак (37).
Таким образом, «Адмирал» поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав семь очков. «Салават» идет седьмым (5 очков).
17 сентября команды проведут между собой еще одну встречу во Владивостоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы:
1:0 – Горшков (Шулак, Криштоф), 32:45
2:0 – Шулак (Елисеев), 36:31 (бол.)
Вратари: Серебряков – Ежов.
источник: «Советский спорт»