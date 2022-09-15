Паскуале прокомментировал свой сейв в матче с «Амуром»

Вратарь магнитогорского «Металлурга» Эдди Паскуале отреагировал на отраженный бросок в матче с «Амуром» (3:0) в рамках чемпионата КХЛ.

Напомним, что канадец спас свою команду от пропущенного гола, отбив шайбу в прыжке. Сразу после этого, Эдди отразил и второй бросок хабаровчан.

«Мой сейв? Немного удачи, конечно. Но в такой ситуации больше не остаётся ничего делать – только ловить в таком тигрином прыжке, иначе никак. Рад, что получилось», - цитирует Паскуале пресс-служба КХЛ.

«Металлург» набрал восемь очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции