«Авангард» уступил «Барысу», потерпев шестое поражение подряд в КХЛ

«Барыс» оказался сильнее омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу казахстанского клуба.

В составе победителей дубль оформил Энтони Луис, Также по одному голу забили Ансар Шайхмедденов, Иван Мищенко и Линден Вей.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Владимира Ткачева, Сергея Толчинского и Владимир Брюквина.

Отметим, что «ястребы» потерпели шестое поражение подряд со старта сезона.

В Восточной конференции «Барыс» с пятью очками располагается на восьмой позиции турнирной таблицы. «Авангард» находится на десятой строчке, имея в своем активе лишь одно очко.

В следующем матче команды снова будут противостоять друг другу. Игра состоится завтра, 16 сентября, и начнется в 16:30 по московскому времени.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» – «Авангард» – 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

Голы:

1:0 – Шайхметденов (Грэм, Бракко), 17:06

2:0 – Луис (Вей, Бракко), 35:45

2:1 – Ткачев (Бродхерст, Толчинский), 39:54

3:1 – Мищенко (Луис), 43:14

4:1 – Вей (Михайлис, Мищенко), 44:41

4:2 – Толчинский (Береглазов), 45:26

4:3 – Брюквин (Дергачев), 50:10

5:3 – Луис (пустые ворота), 58:40