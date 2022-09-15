Игрок «Авангарда» обратился к болельщикам после шестого поражения команды в КХЛ

Нападающий «Авангарда» Александр Дергачев обратился к болельщикам после матча в регулярном чемпионате КХЛ против «Барыса» (3:5). Омский потерпел шестое поражение подряд с начала сезона.

«100% мы выберемся из этой ситуации, болельщикам хочется сказать, чтобы также болели за нас, запасайтесь терпением и поп-корном. Скоро все наладится», - приводит слова хоккеиста пресс-служба «ястребов».

Напомним, что в составе победителей дубль оформил Энтони Луис, Также по одному голу забили Ансар Шайхмедденов, Иван Мищенко и Линден Вей. Омичи ответили заброшенными шайбами в исполнении Владимира Ткачева, Сергея Толчинского и Владимир Брюквина.

В Восточной конференции «Барыс» с пятью очками располагается на восьмой позиции турнирной таблицы. «Авангард» находится на десятой строчке, имея в своем активе лишь одно очко.

В следующем матче команды снова будут противостоять друг другу. Игра состоится завтра, 16 сентября, и начнется в 16:30 по московскому времени.