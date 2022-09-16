Федерацию хоккея Словакии могут лишить госфинансирования из-за игроков, выступающих в КХЛ

Финансирование Федерации хоккея Словакии со стороны государства находится под угрозой. Об этом сообщают словацкие СМИ.

Согласно данным источника, ФХС допустила игроков из КХЛ к выступлениям за национальную команду, объяснив это решение тем, что хоккеисты не нарушают никаких соглашений или законов.

Однако партнеры федерации и министерство спорта Словакии выступили против этой ситуации. Отмечается, что ФХС могут подвергнуть санкциям, пообещав рассмотреть вопрос законности расходов для игроков из КХЛ.

Добавим, что в данный момент в КХЛ выступают семь хоккеистов из Словакии, а именно голкиперы Патрик Рыбар («Спартак») и Адам Гуска («Торпедо»), защитники Михал Чайковски («Сибирь») и Кристиан Ярош («Авангард»), а также нападающие Михал Криштоф («Адмирал»), Адам Лишка («Северсталь») и Самуэль Бучек («Нефтехимик»).