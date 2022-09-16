Экс-голкипер «Оттавы» Хэммонд стал игроком «Трактора»

Пресс-служба «Трактора» сообщила о том, что к команде присоединился канадский вратарь Эндрю Хэммонд.

Отмечается, что трудовое соглашение 34-летнего хоккеиста с клубом КХЛ рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, ранее в своей карьере Хэммонд защищал цвета таких команд НХЛ, как «Оттава», «Колорадо», «Баффало», «Миннесота», «Монреаль» и «Нью-Джерси». Всего в североамериканской лиге он провел 67 матчей. Его средний процент отраженных бросков составил 91,6.

Добавим, что в данный момент «Трактор» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав четыре очка в шести встречах.