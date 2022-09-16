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«Авангард» обыграл «Барыс» и прервал серию из шести поражений подряд

«Ястребы» одержали первую победу в новом сезоне.
16 сентября 2022 19:05
автор: Артур Гичунцев

Хоккеисты «Авангарда» нанесли поражение игрокам «Барыса» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей отличились Александр Дергачев (9-я минута), Сергей Толчинский (18-я), Рид Буше (24-я), а также Семен Чистяков (26-я) и Александр Береглазов (34-я). У проигравших по шайбе забросили Егор Петухов (18-я) и Линден Вей (41-я).

Таким образом, клуб из Омска одержал первую победу в сезоне, прервав серию из шести поражений кряду. Что касается «Барыса», то клуб из Казахстана прервал серию из двух побед подряд.

19 сентября «Авангард» сыграет на выезде против «Трактора», а команда Андрея Скабелки днем ранее примет «Сибирь».

источник: «Советский спорт»
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