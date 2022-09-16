«Автомобилист» одержал третью победу кряду, одолев «Сибирь»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Сибирь» завершился в пользу хозяев – 5:2.

В их составе отличились Брукс Мэйсек, Стефан Да Коста, Олег Ли, Кертис Волк и Данил Романцев. У проигравших это сделали Вячеслав Литовченко и Вячеслав Основин.

Таким образом, клуб из Екатеринбурга выиграл третий матч кряду, а команда Андрея Мартемьянова уступила во втором поединке за последние пять встреч.

18 сентября «Автомобилист» примет «Нефтехимик», а «Сибирь» в тот же день сыграет в гостях с «Барысом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» – «Сибирь» – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы:

1:0 – 2 Мэйсек (Волк)

1:1 – 7 Литовченко (Основин, Чайковски)

2:1 – 25 Да Коста (Мэйсек, Волк)

3:1 – 35 Ли (Голышев, Гуркин)

3:2 – 50 Основин (Чайковски, Шенфельд)

4:2 – 52 Ли (Волк)

5:2 – 59 Романцев (Эберт, Эберт)