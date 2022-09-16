«Автомобилист» одержал третью победу кряду, одолев «Сибирь»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Сибирь» завершился в пользу хозяев – 5:2.
В их составе отличились Брукс Мэйсек, Стефан Да Коста, Олег Ли, Кертис Волк и Данил Романцев. У проигравших это сделали Вячеслав Литовченко и Вячеслав Основин.
Таким образом, клуб из Екатеринбурга выиграл третий матч кряду, а команда Андрея Мартемьянова уступила во втором поединке за последние пять встреч.
18 сентября «Автомобилист» примет «Нефтехимик», а «Сибирь» в тот же день сыграет в гостях с «Барысом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» – «Сибирь» – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Голы:
1:0 – 2 Мэйсек (Волк)
1:1 – 7 Литовченко (Основин, Чайковски)
2:1 – 25 Да Коста (Мэйсек, Волк)
3:1 – 35 Ли (Голышев, Гуркин)
3:2 – 50 Основин (Чайковски, Шенфельд)
4:2 – 52 Ли (Волк)
5:2 – 59 Романцев (Эберт, Эберт)