«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» благодаря голу Александра Радулова

Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» завершился в пользу российского клуба.
Главным героем встречи стал нападающий Александр Радулов. При счете 2:2 он забросил шайбу в овертайме и принес победу своей команде.
Таким образом, команда Олега Знарка выиграла второй матч кряду, а подопечные Крэйга Вудкрофта уступили во второй игре подряд.
18 сентября «Ак Барс» встретится на выезде с московским «Спартаком», а «Динамо» через два дня примет «Северсталь».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» Минск – «Ак Барс» – 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы:
1:0 – 5 Меркли (Шинкевич, Лалонде)
1:1 – 26 Галимов (Семенов, Хафизуллин)
1:2 – 36 Петров (Семенов)
2:2 – 38 Барберио (Пинчук)
источник: «Советский спорт»