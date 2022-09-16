«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» благодаря голу Александра Радулова

Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» завершился в пользу российского клуба.

Главным героем встречи стал нападающий Александр Радулов. При счете 2:2 он забросил шайбу в овертайме и принес победу своей команде.

Таким образом, команда Олега Знарка выиграла второй матч кряду, а подопечные Крэйга Вудкрофта уступили во второй игре подряд.

18 сентября «Ак Барс» встретится на выезде с московским «Спартаком», а «Динамо» через два дня примет «Северсталь».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» Минск – «Ак Барс» – 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 – 5 Меркли (Шинкевич, Лалонде)

1:1 – 26 Галимов (Семенов, Хафизуллин)

1:2 – 36 Петров (Семенов)

2:2 – 38 Барберио (Пинчук)