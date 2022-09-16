СКА выиграл 7-й матч кряду, победив на выезде московское «Динамо»

Хоккеисты СКА нанесли поражение игрокам московского «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе питерцев по шайбе забросили Игорь Ожиганов, Степан Фальковский и Дмитрий Яшкин. У бело-голубых отличились Эрик О'Делл и Дмитрий Рашевский.
Таким образом, СКА выиграл 7-й поединок кряду, а москвичи прервали победную серию из двух матчей подряд.
19 сентября «Динамо» примет ярославский «Локомотив», а СКА днем ранее сыграет на выезде с «Северсталью».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» Москва – СКА – 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Голы:
1:0 – 10 О'Делл (Мартынов, Бойков)
1:1 – 33 Ожиганов (Жафяров, Яшкин)
1:2 – 34 Фальковский (Никишин, Бардаков)
2:2 – 42 Рашевский (Уил)
2:3 – 53 Яшкин