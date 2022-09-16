СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

СКА выиграл 7-й матч кряду, победив на выезде московское «Динамо»

Все решил точный бросок Дмитрия Яшкина.
16 сентября 2022 22:03

Хоккеисты СКА нанесли поражение игрокам московского «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе питерцев по шайбе забросили Игорь Ожиганов, Степан Фальковский и Дмитрий Яшкин. У бело-голубых отличились Эрик О'Делл и Дмитрий Рашевский.

Таким образом, СКА выиграл 7-й поединок кряду, а москвичи прервали победную серию из двух матчей подряд.

19 сентября «Динамо» примет ярославский «Локомотив», а СКА днем ранее сыграет на выезде с «Северсталью».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» Москва – СКА – 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Голы:

1:0 – 10 О'Делл (Мартынов, Бойков)

1:1 – 33 Ожиганов (Жафяров, Яшкин)

1:2 – 34 Фальковский (Никишин, Бардаков)

2:2 – 42 Рашевский (Уил)

2:3 – 53 Яшкин

Это интересно:
СКА выиграл 7-й матч кряду, победив на выезде московское «Динамо»
Все решил точный бросок Дмитрия Яшкина.
16.09.2022 22:03
Хоккей
«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» благодаря голу Александра Радулова
Форвард забросил шайбу в овертайме.
16.09.2022 21:44
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Главный тренер «Авангарда»: Надеюсь, победа над «Барысом» раскрепостит ребят
Клуб из Омска прервал серию из шести поражений кряду.
16.09.2022 21:21
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Автомобилист» одержал третью победу кряду, одолев «Сибирь»
Команды забросили на двоих 7 шайб.
16.09.2022 19:40
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Авангард» обыграл «Барыс» и прервал серию из шести поражений подряд
«Ястребы» одержали первую победу в новом сезоне.
16.09.2022 19:05
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Стала известна дата первого официального матча на новой ледовой арене в Омске
22 сентября на арене сыграет молодежная команда омичей.
16.09.2022 12:23
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Экс-голкипер «Оттавы» Хэммонд стал игроком «Трактора»
Канадский хоккеист подписал с командой из России однолетний контракт.
16.09.2022 11:39
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Федерацию хоккея Словакии могут лишить госфинансирования из-за игроков, выступающих в КХЛ
Организация допустила хоккеистов до участия в матчах национальной команды.
16.09.2022 10:23
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Игрок «Авангарда» обратился к болельщикам после шестого поражения команды в КХЛ
Накануне омский клуб уступил «Барысу» (3:5).
15.09.2022 20:21
Хоккей
«Авангард» уступил «Барысу», потерпев шестое поражение подряд в КХЛ
Встреча прошла в Нур-Султане.
15.09.2022 18:43
Хоккей
Пожар потушен, но надолго ли? Как «Авангард» наконец выиграл в КХЛ
Предпоследние обладатели Кубка Гагарина лишь в седьмом матче нового сезона смогли одержать первую победу - 5:2 над «Барысом».
Финиш-мечта. История «рывка жизни» Юрия Борзаковского
Серия публикаций, посвященная 30-летию российского спорта, близится к завершению. Сегодня вспоминаем уникальную олимпийскую победу нашего бегуна в Афинах-2004.
Почему Альварес победит Головкина. Аргументы в пользу Канело
18 сентября в Лас-Вегасе боксер из Мексики Сауль Альварес будет защищать титулы во втором среднем весе в бою против казахстанца Геннадия Головкина. «Плеймейкер» перечисляет главные козыри чемпиона.
Почему Головкин победит Альвареса. Аргументы в пользу GGG
18 сентября в Лас-Вегасе боксер из Казахстана Геннадий Головкин попробует отобрать чемпионские титулы во втором среднем весе у мексиканца Сауля Альвареса. «Плеймейкер» перечисляет главные козыри претендента.
В Кишиневе, в один день с Кокориным! Как Роналду забил своей первый гол в сезоне-2022/23
Криштиану Роналду прервал голевое молчание в матчах нынешнего сезона, закрепив победу «Манчестер Юнайтед» над «Шерифом» (2:0) с пенальти во 2-м туре Лиги Европы.
«Не успели отработать новую схему Абаскаля». Рассказов — после победы «Спартака» над «Факелом»
Защитник «Спартака» Николай Рассказов подвел итоги победного кубкового матча против «Факела» (3:0).
Зачем Федун пришел на Кубок? Как «Спартак» разгромил «Факел» второй раз за три недели
В группе В Кубка России красно-белые уверенно победили в Москве воронежскую команду – 3:0.
Прыжок в историю! Как сын советских эмигрантов Малинин первым сделал четверной аксель
На турнире серии «Челленджер» в Лейк-Плэсиде 17-летний американец Илья Малинин чисто исполнил аксель в четыре с половиной оборота.
Холанд пригвоздил бывшую, «Ювентус» на краю пропасти, Месси творит историю. Обзор Лиги чемпионов
«Плеймейкер» - о матчах второго тура Лиги чемпионов.
«Хочется видеть чемпионский хоккей у ЦСКА, не только когда петух в темечко клюнет». Федоров — об очередной волевой победе
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подробно разобрал игру своей команды в победном матче чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем» (4:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика