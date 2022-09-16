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Кудашов – о поражении от СКА: Это тот случай, когда ты хорошо играешь, но не набираешь очков

Специалист не стал скрывать недовольство после матча.
16 сентября 2022 23:02
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов дал комментарий клубной пресс-службе после поражения от СКА (2:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Нам надо учиться выигрывать такие игры. Это тот случай, когда ты хорошо играешь, но не набираешь очков.

Чему надо учиться? Забивать, не пропускать. Если коротко. Как вы спросили, так я и сказал. Есть вещи, о которых мы внутри раздевалки поговорили, за счет чего выигрываются такие матчи. Потому что при хорошей игре мы не набираем очков», – заявил тренер.

Одержав победу в сегодняшнем матче, СКА выиграл 7-й поединок кряду, а москвичи прервали победную серию из двух матчей подряд.

19 сентября «Динамо» примет ярославский «Локомотив», а СКА днем ранее сыграет на выезде с «Северсталью».

источник: «Советский спорт»
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Кудашов – о поражении от СКА: Это тот случай, когда ты хорошо играешь, но не набираешь очков
Специалист не стал скрывать недовольство после матча.
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