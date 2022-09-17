«Металлург» во второй раз обыграл «Амур» в Хабаровске

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Металлургом» завершился победой магнитогорского клуба со счетом 3:2.
Отметим, что в составе «магнитки» шайбы забросили Егор Коробкин (8-я минута), Илья Хохлов (32) и Семен Кошелев (41). Соперник ответил голами Кэмерона Ли (36) и Игоря Руденкова (59).
Добавим, что 15 сентября подопечные Ильи Воробьева также обыграли хабаровчан (3:0).
Таким образом, «Металлург» набрал 10 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» идет шестым (6 очков).
19 сентября магнитогорцы сыграют в гостях против «Адмирала», а клуб из Хабаровска в тот же день на своем льду примет «Салават Юлаев».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) – «Металлург» (Магнитогорск) – 2:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы:
0:1 – Коробкин (Николаев, Маклюков), 07:48
0:2 – Хохлов (Карпов, Коростелев), 31:49
1:2 – Ли (Шаров, Терещенко), 35:29 (бол.)
1:3 – Кошелев (Чибисов), 40:22
2:3 – Руденков (Николишин, Лихачев), 58:22
Вратари: Аликин – Паскуале.