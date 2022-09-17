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Шайба Грачева принесла «Адмиралу» победу над «Салаватом Юлаевым» в овертайме

Двумя днями ранее дальневосточный клуб также обыграл уфимцев.
17 сентября 2022 12:30
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты «Адмирала» на своей площадке обыграли «Салават Юлаев» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что победу клубу из Владивостока в овертайме принес точный бросок Евгения Грачева. В основное время в составе хозяев гол забил Либор Шулак. Гости ответили шайбой Николая Кулемина.

В данный момент «Адмирал» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав девять очков. Уфимцы располагаются на седьмой строчке (6 очков).

В следующем матче «Салават» сыграет на выезде против «Амура», а «Адмирал» у себя примет Металлург. Обе игры запланированы на 19 сентября.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток)«Салават Юлаев» (Уфа) – 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Кулемин (Дроздов, Мерфи), 09:54 (бол.)

1:1 – Шулак (Горшков), 22:29 (бол.)

2:1 – Грачев (Метальников, Криштоф), 61:09

Вратари: Серебряков – Кареев.

источник: «Советский спорт»
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