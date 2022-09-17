Тренер «Салавата Юлаева» Козлов заявил, что видит позитив в игре клуба после трех поражений кряду

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его клуб на выезде уступил «Адмиралу» (1:2 ОТ).

Отметим, что уфимцы потерпели свое третье поражение кряду.

– Мы хорошо начали. Забили в большинстве. Во втором периоде случился момент, когда «Адмирал» перехватил инициативу, мы пропустили. Хорошо, что выстояли в конце. Но не разобрались в овертайме. Есть ли позитив в игре «Салавата» после трех поражений подряд? Я увидел много хорошего в игре, прогресс идет на данном этапе, – цитирует Козлова клубная пресс-служба уфимцев.

Добавим, что в данный момент «Салават» седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав шесть очков.

19 сентября команда из Башкортостана сыграет на выезде против «Амура».