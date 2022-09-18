Сборную Финляндии призвали к бойкоту Кубок мира, если на турнире сыграет российская команда

Сборная Финляндии должна бойкотировать Кубок мира по хоккею, если в нем примут участие российские хоккеисты.

Такое мнение выразил журналист одного из финских СМИ.

Ранее в НХЛ заявили, что ищут возможность, при которой игроки из РФ смогут сыграть на турнире.

«Финляндия должна сняться с Кубка мира, если России разрешат участвовать. Надо следовать морали наперекор жадности НХЛ. Участие Финляндии в одном турнире с Россией должно быть невозможным, даже если НХЛ и вынашивает такую идею.

Финляндия должна сделать всё, чтобы не пустить Россию на следующий турнир лучших против лучших. Деньги и супертурнир не могут быть важнее морали и человеческих ценностей», — цитирует журналиста финское издание.

О желании сыграть на турнире заявлял форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.