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Сборную Финляндии призвали к бойкоту Кубок мира, если на турнире сыграет российская команда

Соревнования должны пройти в 2024 году.
18 сентября 2022 14:25
автор: Александр Поволоцкий

Сборная Финляндии должна бойкотировать Кубок мира по хоккею, если в нем примут участие российские хоккеисты.

Такое мнение выразил журналист одного из финских СМИ.

Ранее в НХЛ заявили, что ищут возможность, при которой игроки из РФ смогут сыграть на турнире.

«Финляндия должна сняться с Кубка мира, если России разрешат участвовать. Надо следовать морали наперекор жадности НХЛ. Участие Финляндии в одном турнире с Россией должно быть невозможным, даже если НХЛ и вынашивает такую идею.

Финляндия должна сделать всё, чтобы не пустить Россию на следующий турнир лучших против лучших. Деньги и супертурнир не могут быть важнее морали и человеческих ценностей», — цитирует журналиста финское издание.

О желании сыграть на турнире заявлял форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

источник: «Советский спорт»
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