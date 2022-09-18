«Нефтехимик» уступил «Автомобилисту», потерпев седьмое поражение подряд в КХЛ

«Автомобилист» на своей площадке оказался сильнее «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу екатеринбургского клуба.

В составе хозяев дубль оформил Брукс Мэйсек. Также по одной шайбе забросили Стефан Да Коста и Сергей Широков.

Гости ответили забитыми голами в исполнении Евгения Митякина (дважды) и Павела Порядина.

Таким образом, «Автомобилист» с 13 очками возглавляет Восточную конференцию. «Нефтехимик», потерпев седьмое поражение кряду в лиге, располагается на 11-й строчке, имея в своем активе лишь одно очко.

В следующем матче «Автомобилист» отправится в гости к «Барыу», а «Нефтехимик» сыграет в Новосибирске против «Сибири». Оба противостояния состоятся 20 сентября.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» – «Нефтехимик» – 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

Голы:

1:0 – Да Коста (Мэйсек, Широков), 1:53

2:0 – Мэйсек (Волк, Да Коста), 10:54

2:1 – Митякин (Попов, Паршин), 18:43

3:1 – Широков (Мэйсек, Да Коста), 33:03

3:2 – Митякин (), 34:29

3:3 – Порядин (Митякин), 37:02

4:3 – Мэйсек (Широков), 51:24