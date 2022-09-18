ЦСКА уверенно обыграл «Сочи», одержав третью победу кряду в КХЛ

ЦСКА на своей площадке оказался сильнее «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу московского клуба.
В составе армейцев отличились Тахир Мингачев (18-я минута), Виталий Абрамов (26-я), Никита Нестеров (28-я), Фредрик Клаэссон (41-я) и Максим Соркин (42-я).
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Дмитрий Завгородний (44-я) и Брандон Гормли (47-я).
Таким образом, ЦСКА, одержав третью победу кряду, с 10 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Сочи» находится на 11-й строчке, имея в своем активе два очка.
В следующем туре ЦСКА отправится в гости к «Куньлуню» (20 сентября), а «Сочи» примет дома «Авангард» (21 сентября).
источник: «Советский спорт»