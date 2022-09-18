«Спартак» уступил «Ак Барсу», потерпев пятое поражение подряд в КХЛ

«Спартак» на своей площадке уступил «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу казанского клуба.

В составе гостей дубль оформил Кирилл Семенов (42-я и 51-я минуты). Также по одной шайбе забросили Василий Токранов (13-я) и Александр Радулов (16-я).

Хозяева ответили заброшенной шайбой в исполнении Дмитрия Кугрышева (60-я).

Таким образом, «Спартак», потерпев пятое поражение кряду, с 10 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Ак Барс» находится на второй строчке Восточной конференции, имея в своем активе 11 очков.

В следующем матче команды снова будут противостоять друг другу. Игра состоится 21 сентября в Казани.