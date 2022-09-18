СКА по буллитам обыграл «Северсталь», одержав восьмую победу кряду в КХЛ

СКА принимал «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в основное время завершилась со счетом 1:1, по буллитам точнее оказались петербуржцы.
В составе хозяев отличился Никита Камалов (49-я минута).
У гостей шайбу забросил Николай Тимашов (4-я).
Таким образом, СКА одержал восьмую победу подряд с 16 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Северсталь» находится на пятой строчке, имея в своем активе девять очков.
В следующем матче СКА отправится в гости к «Куньлуню» (22 сентября), а «Северсталь» сыграет в Минске против «Динамо» (21 сентября).
источник: «Советский спорт»