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Знарок - о матче со «Спартаком»: Всех с победой, но пока мы ищем свою игру

«Ак Барс» обыграл московский клуб со счетом 4:1.
18 сентября 2022 21:47

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок дал комментарий после победы своей команды над «Спартаком» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Всех с победой, но пока мы ищем свою игру. Что именно хочу увидеть? Четкий пас, хорошая игра в зоне атаки, большинство - очень много чего», - приводит слова специалиста пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что в составе победителей дубль оформил Кирилл Семенов (42-я и 51-я минуты). Также по одной шайбе забросили Василий Токранов (13-я) и Александр Радулов (16-я). Красно-белые ответили заброшенной шайбой в исполнении Дмитрия Кугрышева (60-я).

«Спартак», потерпев пятое поражение кряду, с 10 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Ак Барс» находится на второй строчке Восточной конференции, имея в своем активе 11 очков.

В следующем матче команды снова будут противостоять друг другу. Игра состоится 21 сентября в Казани.

источник: ХК «Ак Барс»
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