Назаров оценил итог матча с ЦСКА: Скорости мне понравились. Немножко хромала реализация

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров дал комментарий после поражения своей команды от ЦСКА (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Играли третью игру на выезде. Скорости мне понравились. Немножко хромала реализация. Когда нашли ключ к воротам, уже было поздно», - приводит слова специалиста пресс-служба «Сочи».

Напомним, что в составе армейцев отличились Тахир Мингачев (18-я минута), Виталий Абрамов (26-я), Никита Нестеров (28-я), Фредрик Клаэссон (41-я) и Максим Соркин (42-я). Сочинцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Дмитрий Завгородний (44-я) и Брандон Гормли (47-я).

ЦСКА, одержав третью победу кряду, с 10 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Сочи» находится на 11-й строчке, имея в своем активе два очка.

В следующем туре ЦСКА отправится в гости к «Куньлуню» (20 сентября), а «Сочи» примет дома «Авангард» (21 сентября).