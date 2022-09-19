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Николаев, Шулак, Семенов и Лихачев названы лучшими игрокам недели в КХЛ

Победители определены в четырех номинациях.
19 сентября 2022 13:07
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба КХЛ сообщила о том, кто из хоккеистов лиги были признаны лучшими игроками по итогам прошедшей недели в рамках регулярного чемпионата.

Отметим, что лучшим среди вратарей стал представитель СКА Дмитрий Николаев. При нем команда одержала четыре победы в четырех матчах лиги. При этом его средний процент отраженных бросков составил 94,23.

Лучшим защитником был признан Либор Шулак, выступающий за «Адмирал». На его счету три (2+1) набранных очка в двух матчах, где его команда дважды обыграла «Салават Юлаев» (2:0, 2:1 ОТ).

Среди нападающих лучшим признали игрока «Ак Барса» Кирилла Семенова – он забросил три шайбы и отдал четыре результативных паса в четырех встречах.

Лучшим новичком стал форвард «Амура» Ярослав Лихачев. 21-летний хоккеист отличился одной заброшенной шайбой и одним ассистом в трех играх.

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Победители определены в четырех номинациях.
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