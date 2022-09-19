«Салават Юлаев» прервал свою трехматчевую серию без побед в КХЛ, обыграв на выезде «Амур»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» – «Салават Юлаев» завершился победой уфимской команды со счетом 2:0.

Отметим, что в составе клуба из Башкортостана шайбы забросили Иван Дроздов, отличившийся на 8-й минуте, а также Николай Кулемин (12).

Таким образом, «Салават» прервал свою серию из трех поражений кряду в КХЛ. В данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 8 очков. «Амур» идет восьмым (6 очков).

21 сентября клубы проведут между собой еще один матч в Хабаровске.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы:

0:1 – Дроздов (Хмелевский, Панин), 07:23

0:2 – Кулемин (Хмелевский, Мерфи), 11:12

Вратари: Калниньш – Ежов.