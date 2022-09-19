СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Салават Юлаев» прервал свою трехматчевую серию без побед в КХЛ, обыграв на выезде «Амур»

Игра между командами прошла в Хабаровске на «Платинум Арене».
19 сентября 2022 14:15
автор: Владислав Корегин

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» – «Салават Юлаев» завершился победой уфимской команды со счетом 2:0.

Отметим, что в составе клуба из Башкортостана шайбы забросили Иван Дроздов, отличившийся на 8-й минуте, а также Николай Кулемин (12).

Таким образом, «Салават» прервал свою серию из трех поражений кряду в КХЛ. В данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 8 очков. «Амур» идет восьмым (6 очков).

21 сентября клубы проведут между собой еще один матч в Хабаровске.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск)«Салават Юлаев» (Уфа) – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы:

0:1 – Дроздов (Хмелевский, Панин), 07:23

0:2 – Кулемин (Хмелевский, Мерфи), 11:12

Вратари: Калниньш – Ежов.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Металлург» в гостях переиграл «Адмирал», выиграв свой четвертый матч кряду в КХЛ
Магнитогорцы поднялись на второе место Востока.
19.09.2022 14:45
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Салават Юлаев» прервал свою трехматчевую серию без побед в КХЛ, обыграв на выезде «Амур»
Игра между командами прошла в Хабаровске на «Платинум Арене».
19.09.2022 14:15
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Николаев, Шулак, Семенов и Лихачев названы лучшими игрокам недели в КХЛ
Победители определены в четырех номинациях.
19.09.2022 13:07
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Назаров оценил итог матча с ЦСКА: Скорости мне понравились. Немножко хромала реализация
«Сочи» уступил своему сопернику со счетом 2:5.
18.09.2022 22:00
Хоккей
Знарок - о матче со «Спартаком»: Всех с победой, но пока мы ищем свою игру
«Ак Барс» обыграл московский клуб со счетом 4:1.
18.09.2022 21:47
Хоккей
СКА по буллитам обыграл «Северсталь», одержав восьмую победу кряду в КХЛ
Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
18.09.2022 19:55
Хоккей
«Спартак» уступил «Ак Барсу», потерпев пятое поражение подряд в КХЛ
Встреча прошла в Москве.
18.09.2022 19:22
Хоккей
ЦСКА уверенно обыграл «Сочи», одержав третью победу кряду в КХЛ
Встреча прошла в Москве.
18.09.2022 19:19
Хоккей
«Нефтехимик» уступил «Автомобилисту», потерпев седьмое поражение подряд в КХЛ
Встреча прошла в Екатеринбурге.
18.09.2022 17:26
Хоккей
Сборную Финляндии призвали к бойкоту Кубка мира, если на турнире сыграет российская команда
Соревнования должны пройти в 2024 году.
18.09.2022 14:25
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Место Кокорина в «Спартаке» пусто не бывает. Обзор футбольных мемов
Главные новости футбольного уик-энда в картинках и видосиках.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 19.09.2022: на кону 4 150 000 рублей!
19 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Братья НеГазоли и американец из Казани. Как Испания выиграла Евробаскет командой без звезд
В Берлине завершился чемпионат Европы: в финальном матче испанские баскетболисты победили сборную Франции – 88:76.
«Никто не из руководства не давил на меня из-за моего имени». Педриньо — после поражения «Локомотива» от «Спартака»
Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо) после матча 10-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) еще раз прокомментировал историю со своим именем на футболке.
«Бальде написал сообщение и извинился». Наиль Умяров — после победы «Спартака» над «Локомотивом»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).
«Спартак» в погоне, «Локомотив» в агонии! Каким получилось очередное московское дерби
В 10-м туре РПЛ железнодорожники в гостях уступили красно-белым (0:1).
Немке Варфоломеевой — Олимпиада, сестрам Авериным – «пенсия»? Отбор в Париж-2024 начался без России
До ближайших Олимпийских игр почти два года, но квалификационные соревнования уже идут. И кое-где россияне из-за санкций потеряли все шансы выступить в Париже. Увы, чем дальше, тем таких видов спорта будет больше.
«Красно-белые должны забить не меньше трех мячей». Прогноз Ловчева на дерби «Спартак» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального воскресного матча 10-го тура РПЛ (18 сентября, 19:00).
Ни зрелища, ни скандала. Как завершилась трилогия Альварес — Головкин
Третий поединок Сауля Альвареса и Геннадия Головкин завершился в Лас-Вегасе закономерной и невероятно легкой победой мексиканца, который сохранил титулы в суперсреднем весе.
«Спросите у Медведева». Кержаков — о премиальных «Зенита» за победу над «Динамо»
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о вызове в сборную, доминировании команды в РПЛ и поддержке болельщиков во время победного матча с динамовцами в 10-м туре РПЛ (2:0).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика