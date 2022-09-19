«Металлург» в гостях переиграл «Адмирал», выиграв свой четвертый матч кряду в КХЛ

Хоккеисты «Металлурга» одержали выездную победу над «Адмиралом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Авторами заброшенных шайб в составе магнитогорцев стали Егор Яковлев (5-я минута) и Денис Зернов (15).
Отметим, что подопечные Ильи Воробьева одержали свою четвертую победу кряду в сезоне. В данный момент «магнитка» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» идет четвертым (9 очков).
21 сентября команды проведут еще одну очную встречу во Владивостоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) – «Металлург» (Магнитогорск) – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
Голы:
0:1 – Яковлев (Лайсик, Карри), 04:37
0:2 – Зернов (Коростелев, Кошелев), 14:07 (бол.)
Вратари: Хомченко – Кошечкин.
источник: «Советский спорт»