Московское «Динамо» объявило о подписании однолетнего контракта с защитником из США Менеллом

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о том, что к команде присоединился защитник Бреннан Менелл.

Отмечается, что бело-голубые заключили с 25-летним американцем односторонний контракт, рассчитанный до конца сезона-2022/23.

Добавим, что ранее в своей карьере Менелл выступал в КХЛ за минское «Динамо» – в составе белорусской команды он отыграл 52 матча, забросил шесть шайб и отдал 39 результативных передач.

В нынешнем сезоне московский клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав десять очков в семи встречах.