«Авангард» на выезде оказался сильнее «Трактора» в матче КХЛ

«Авангард» на выезде оказался сильнее «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу омского клуба.
В составе победителей отличились Сергей Толчинский, Рид Буше и Алексей Береглазов.
Хозяева ответили заброшенной шайбой в исполнении Владимира Ткачева.
Таким образом, «Авангард» с пятью очками располагается на десятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Трактор» находится на девятой строчке, имея в своем активе шесть очков.
В следующем матче «Авангард» отправится в гости к ХК «Сочи», а «Трактор» сыграет в Нижнем Новгороде против «Торпедо». Оба противостояния состоятся 21 сентября.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» – «Авангард» – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Голы:
0:1 – Толчинский (Буше, Найт), 22:46
0:2 – Буше (Найт, Толчинский), 24:02
0:3 – Береглазов (Шарипзянов), 41:35
1:3 – Ткачев (Манухов, Карпухин), 54:56