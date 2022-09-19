Гитиятулин назвал причины поражения от «Авангарда»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:3).

«Недостаточно хорошо выходили из зоны. Было много потерь в средней зоне и при выходе из зоны. Конечно, в зоне атаки сыграли на так, как хотелось бы. Не было остроты», - приводит слова специалиста пресс-служба челябинского клуба.

Напомним, что в составе победителей отличились Сергей Толчинский, Рид Буше и Алексей Береглазов. «Трактор» ответил заброшенной шайбой в исполнении Владимира Ткачева.

«Авангард» с пятью очками располагается на десятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Трактор» находится на девятой строчке, имея в своем активе шесть очков.

В следующем матче «Авангард» отправится в гости к ХК «Сочи», а «Трактор» сыграет в Нижнем Новгороде против «Торпедо». Оба противостояния состоятся 21 сентября.