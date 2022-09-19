Рябыкин - о победе над «Трактором»: Надеюсь, что черная полоса позади

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин дал комментарий после победы своей команды над «Трактором» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Будем надеяться. Она будет позади, когда мы будем играть в правильный хоккей. Не стараться выдумывать что-то лишнее, а играть так, как мы играли последние матчи», - приводит слова специалиста пресс-служба челябинского клуба.

Напомним, что в составе победителей отличились Сергей Толчинский, Рид Буше и Алексей Береглазов. «Трактор» ответил заброшенной шайбой в исполнении Владимира Ткачева.

«Авангард» с пятью очками располагается на десятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Трактор» находится на девятой строчке, имея в своем активе шесть очков.

В следующем матче «Авангард» отправится в гости к ХК «Сочи», а «Трактор» сыграет в Нижнем Новгороде против «Торпедо». Оба противостояния состоятся 21 сентября.