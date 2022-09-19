«Торпедо» по буллитам оказалось сильнее «Витязя» в матче КХЛ

«Торпедо» на своей площадке принимало «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в основное время завершилась со счетом 1:1, а по буллитам точнее оказались нижегородцы. Решающий бросок нанес Василий Атанасов.

В составе хозяев отличился Игорь Ларионов.

Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Джереми Роя.

Таким образом, «Торпедо» с девятью очками располагается на шестой позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Витязь» находится на пятой строчке, имея в своем активе девять очков.

В следующем матче «Торпедо» примет дома «Трактор», а «Витязь» сыграет в Балашихе против «Локомотива». Оба противостояния состоятся 21 сентября.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» – «Витязь» – 2:1 Б (0:0,1:0, 0:1, 2:0Б)

Голы:

1:0 – Ларионов (Ян), 38:06

1:1 – Руа (Граовац, Уилсон), 43:59

2:1 – Атанасов (победный буллит)