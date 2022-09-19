Дубль Алексеева помог «Локомотиву» обыграть московское «Динамо» в матче КХЛ

«Локомотив» на выезде оказался сильнее московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу ярославского клуба.

В составе гостей дубль оформил Денис Алексеев. Также один раз отличился Иван Чехович.

Хозяева ответили заброшенной шайбой в исполнении Андрея Никонова.

Таким образом, железнодорожники с девятью очками поднялись на восьмую позицию турнирной таблицы Западной конференции. Бело-голубые располагаются на второй строчке, имея в своем активе 10 очков.

В следующем матче «Локомотив» отправится в гости к «Витязю» (21 сентября), а «Динамо» сыграет в Череповце против «Северстали» (22 сентября).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – «Локомотив» – 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Голы:

0:1 – Алексеев (Иванов, Никулин), 14:21

1:1 – Никонов (Миронов, О'Делл), 18:07

1:2 – Алексеев (Иванов, Никулин), 23:31

1:3 – Чехович (Рафиков), 31:58