Дубль Алексеева помог «Локомотиву» обыграть московское «Динамо» в матче КХЛ

«Локомотив» на выезде оказался сильнее московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу ярославского клуба.
В составе гостей дубль оформил Денис Алексеев. Также один раз отличился Иван Чехович.
Хозяева ответили заброшенной шайбой в исполнении Андрея Никонова.
Таким образом, железнодорожники с девятью очками поднялись на восьмую позицию турнирной таблицы Западной конференции. Бело-голубые располагаются на второй строчке, имея в своем активе 10 очков.
В следующем матче «Локомотив» отправится в гости к «Витязю» (21 сентября), а «Динамо» сыграет в Череповце против «Северстали» (22 сентября).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) – «Локомотив» – 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
Голы:
0:1 – Алексеев (Иванов, Никулин), 14:21
1:1 – Никонов (Миронов, О'Делл), 18:07
1:2 – Алексеев (Иванов, Никулин), 23:31
1:3 – Чехович (Рафиков), 31:58