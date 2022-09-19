«Авангард» будет играть за тренера, капитана и город». Белов - после победы над «Трактором»

Защитник «Авангарда» Антон Белов дал комментарий после победы своей команды над «Трактором» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«У «Авангарда» хорошая по именам команда, и мы прекрасно знаем, что умеем играть в хоккей. Мы будем играть за нашего тренера, капитана, команду, город и очень хотим поскорее вернуться в Омск», - приводит слова хоккеиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, что в составе победителей отличились Сергей Толчинский, Рид Буше и Алексей Береглазов. «Трактор» ответил заброшенной шайбой в исполнении Владимира Ткачева.

«Авангард» с пятью очками располагается на десятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Трактор» находится на девятой строчке, имея в своем активе шесть очков.

В следующем матче «Авангард» отправится в гости к ХК «Сочи», а «Трактор» сыграет в Нижнем Новгороде против «Торпедо». Оба противостояния состоятся 21 сентября.