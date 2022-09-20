Тренер «Витязя» Буцаев высказался о поражении клуба в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его клуб на выезде уступил «Торпедо» (1:2 Б).

Отметим, что подмосковная команда потерпела свое четвертое поражение кряду в лиге. Ранее коллектив проиграл московскому «Динамо» (0:2), ЦСКА (2:4) и «Локомотиву» (0:1 Б).

– Провели хороший матч. Довольны всем, кроме итогового результата. Должны были решать исход встречи в основное время. В каждом периоде были хорошие моменты. Разумеется, мы разбирали игру «Торпедо», которое так феерично стартовало и показывает действительно красивый хоккей, – цитирует Буцаева пресс-служба КХЛ.

Добавим, что в данный момент «Витязь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав десять очков в восьми встречах.

21 сентября «Витязь» на своей площадке примет «Локомотив».