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Тренер «Витязя» Буцаев высказался о поражении клуба в матче с «Торпедо»

Подмосковная команда проиграла нижегородцам в серии буллитов.
20 сентября 2022 09:13
автор: Владислав Корегин

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его клуб на выезде уступил «Торпедо» (1:2 Б).

Отметим, что подмосковная команда потерпела свое четвертое поражение кряду в лиге. Ранее коллектив проиграл московскому «Динамо» (0:2), ЦСКА (2:4) и «Локомотиву» (0:1 Б).

– Провели хороший матч. Довольны всем, кроме итогового результата. Должны были решать исход встречи в основное время. В каждом периоде были хорошие моменты. Разумеется, мы разбирали игру «Торпедо», которое так феерично стартовало и показывает действительно красивый хоккей, – цитирует Буцаева пресс-служба КХЛ.

Добавим, что в данный момент «Витязь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав десять очков в восьми встречах.

21 сентября «Витязь» на своей площадке примет «Локомотив».

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