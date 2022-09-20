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Голкипер «Трактора» Гарипов был помещен в список отказов

Хоккеист выступал за челябинцев с 2021 года.
20 сентября 2022 10:42
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба «Трактора» сообщила о том, что вратарь челябинского клуба Эмиль Гарипов был помещен в список отказов.

Отметим, что в течение ближайших двух дней любая команда КХЛ имеет возможность подписать 31-летнего хоккеиста.

Гарипов является воспитанником академии «Ак Барса». К «Трактору» он присоединился в 2021 году. Всего в КХЛ голкипер принял участие в 300 матчах – его средний процент отраженных бросков составил 93.

Также в своей карьере Гарипов защищал цвета «Авангарда» и московского «Динамо».

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