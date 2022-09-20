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«Йокерит» и рижское «Динамо» не получат выплаты от КХЛ за прошлый сезон

Действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА получит около 26,2 миллиона рублей.
20 сентября 2022 15:20
автор: Александр Поволоцкий

Совет директоров КХЛ утвердил распределение выплат по итогам сезона 2021/2022 между клубами.

Как сообщает пресс-служба лиги, всего на команды будет распределено 448,3 млн рублей с учетом НДС. Базой их формирования стали доходы от продажи ТВ и беттинг-прав.

Согласно официальной информации, в списке команд отсутствуют рижское «Динамо» и «Йокерит». Оба клуба приняли решение не выступать в КХЛ в текущем сезоне.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на президента лиги Алексея Морозова, который заявил, что латвийские и финские команды не получат выплаты, так как эти деньги не пойдут на будущие вложения

Отметим, что наибольшую сумму вознаграждения по итогам прошлого сезона получит «Металлург». Магнитогорскому клубу достанется 29 168 946 рублей.

источник: «Советский спорт»
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