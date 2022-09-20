Голкипер сборной России Федотов отказался от иска к призывной комиссии Санкт-Петербурга

Вратарь хоккейной сборной России Иван Федотов не будет подавать от иска по делу о его призыве в армию.

Об этом в своем телеграм-канале «Держи передачу» сообщил спортивный журналист Алексей Шевченко.

Напомним, что в мае Федотов подписал соглашение с «Филадельфией». Затем хоккеиста задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Федотов был отправлен в воинскую часть в Северодвинске.

В СМИ сообщалось, что 25-летний хоккеист заключил трехлетнее соглашение с ЦСКА. Отмечалось, что после этого Федотов может быть обменян в другой клуб КХЛ.