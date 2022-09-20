«Сибирь» обыграла на своем льду «Нефтехимик»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» на своем льду переиграла «Нефтехимик».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу новосибирской команды.

У «Сибири» отличились Илья Морозов (42-я минута), Владимир Бутузов (52-я и 58-я минуты).

Команда Андрея Мартемьянова набрала 11 очков после девяти матчей и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» потерпел восьмое поражение в текущем сезоне и находится на 11-й строчке.

В следующем матче «Сибирь» 22 сентября дома примет «Автомобилист». «Нефтехимик» на день позже сыграет на своем льду с «Трактором».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 3:2 (0:2, 0:0, 3:0)

Голы:

Вратари: Красоткин - Судницин.