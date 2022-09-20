«Барыс» прервал победную серию «Автомобилиста»

«Барыс» на своей площадке оказался сильнее «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Астане завершилась со счетом 2:0 в пользу казахстанского клуба.
В составе хозяев голы забили Энтони Луис (6-я минута) и Аркадий Шестаков (19-я).
Уральский продолжает лидировать в таблице Восточной конференции, имея в активе 13 очков после девяти матчей. Казахстанская команда (9) идет 5-й.
В следующем матче «Барыс» сыграет в гостях с «Северсталью» (24 сентября), а «Автомобилист» сыграет в Новосибирске против «Сибири» (22 сентября).
источник: «Советский спорт»