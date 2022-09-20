«Барыс» прервал победную серию «Автомобилиста»

Клад на сто сорок миллионов! За медали чемпионата России фигуристам заплатят как за чемпионат мира

Объявленные суммы призовых на новый сезон, который наша «фигурка» начинает в изоляции из-за санкций, поражают воображение. Теперь заработки призеров внутренних российских соревнований будут вполне сравнимы с крупнейшими международными турнирами.