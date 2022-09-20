«Коламбус» отреагировал на возможный отказ россиянам в участии в европейских матчах НХЛ

В «Коламбусе» прокомментировали информацию о том, что хоккеистов из России могут не пустить на европейские матчи НХЛ.

Ранее появились слухи, что у российских игроков могут возникнуть проблемы с визами.

«Въезд в Финляндию должен обойтись без проблем, из-за того, что у них ранее были шенгенские визы. Время покажет. Сейчас мы работаем над этим вопросом с нашей юридической точки зрения», — цитируют финские СМИ генменеджера «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнена.

Отметим, что игры в Финляндии проведут «Коламбус» и «Колорадо». За «жакетов» выступают Даниил Тарасов, Владислав Гавриков, Кирилл Марченко и Егор Чинахов. В составе «лавин» два российских хоккеиста — Александр Георгиев и Валерий Ничушкин.