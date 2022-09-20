«Куньлунь» обыграл в овертайме ЦСКА

«Куньлунь» на своем льду обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась в со счетом 2:1 в пользу китайской команды.

Отметим, что в составе команды из Пекина в основное время отличился Райан Спроул (15-я минута). У армейцев гол в активе Максима Мамина (44-я).

Решающую шайбу в овертайме забросил канадец Зак Лесли (61-я).

Таким образом, «Куньлунь» набрал семь очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западе конференции. ЦСКА идет вторым (11 очков).

22 сентября команда из Москвы сыграет в Минске против «Динамо», а пекинский клуб в тот же день дома встретится со СКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Спроул (Вон, Родевальд), 14:53

1:1 – Мамин (Диц, Каменев), 43:37 (бол.)

2:1 – Лесли, 60:10

Вратари: Смит – Рейдеборн.